E’ risaputo che i NOFX dopo l’ultimo tour che si acciungono a fare si scioglieranno. Nel frattempo pubblicano nuovo materiale discografico ed oggi annunciano un nuovo EP. Si chiama Half Album e contiene altre cinque canzoni provenienti dalle stesse sessioni che hanno prodotto il Single Album del 2021 e il Double Album del 2022. Il lavoro uscirà il 19 aprile tramite la label Fat Wreck Chords.

L’EP include anche una versione NOFX del brano “The Queen Is Dead”, di cui Mike ha incluso una versione ridotta nel suo album Cokie The Clown del 2019, e la traccia di chiusura “The Last Drag”.



“Queste canzoni sono state registrate tutte nell o stesso periodo“, racconta Fat Mike che continua: “ne valeva la pena completare le registrazioni di queste cinque canzoni nonostante pensavo fossero le peggiori? E invece è stata una buona idea! Piuttosto è stato un errore scrivere una canzone sulla grandezza della mia arroganza? Penso che le risposte a questa domanda retorica si possa trovare ascoltando questo album…ma ne dubito seriamente.

Il primo singolo è di questo Ep è intitolato “I’m A Rat“, una canzone skate punk arrogante e orecchiabile che suona come il classico dei NOFX.

Fat Mike originariamente aveva dato la canzone alla giapponese Hi-Standard che ha pubblicato la loro versione lo scorso anno includendone anche una versione orchestrale strumentale nel suo album del 2023 Fat Mike Gets Strung Out. Ora c’è la versione NOFX accompagnata da un video con marionette del regista Chris Graue.

Il gruppo californiano saluterà i fans italiani con due concerti al Carroponte di Senso S. Giovanni (Milano) l’11 e 12 maggio.



