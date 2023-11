Prima che gli inglesi Swervedriver si riformassero alla fine degli anni 2000, il frontman Adam Franklin faceva musica come artista solista. Il titolo del suo primo album solista, Bolts of Melody del 2007, è diventato il nome della sua band di supporto. A dieci anni dal suo ultimo disco, i Bolts of Melody sono tornati come una vera band (niente “Adam Franklin & Bolts of Melody” questa volta) e pubblicheranno un nuovo album, Film Noir, il 19 gennaio tramite Outer Battery Records.

I Bolts of Melody nel 2023 sono costituiti da Franklin e dai collaboratori di lunga data Mikey Jones (che suona anche la batteria negli Swervedriver), Locksley Taylor (chitarra, tastiere) e Josh Stoddard (basso), e Film Noir presenta anche contributi di J Mascis e The Besnard Lakes. “Questo nuovo disco è stato vagamente concepito da Taylor come un album strumentale“, afferma Franklin. “Come una colonna sonora, da qui la parte “film” del titolo. Ad ogni canzone è stata data la licenza di vagare. Alcuni furono letteralmente composti come musica da biblioteca prima di essere salvati dalla vita in un ascensore quando si capì che contenevano una parvenza di cuore e anima.“

Le origini della colonna sonora del film dell’album sono evidenti nel primo singolo cinematografico, “555”, e puoi ascoltarlo qui sotto.



Ma passando ad altre notizie collegate tra loro c’è da segnalare come la Outer Battery Records sta ristampando l’album 99th Dream degli Swervedriver del 1998, che fu l’ultimo tra gli inediti della band di Oxford. Questa sarà la prima stampa in vinile dal 1998 e uscirà come doppio LP con un nuovo artwork e tre nuovi remix di Alan Moulder, che ha lavorato all’album originale. C’è anche un set di tre CD con una registrazione del Live in NYC del 1998 e un disco di outtakes e demo. Anche questo uscirà il 19 gennaio e puoi preordinarlo qui. Dai un’occhiata al nuovo artwork, al trailer della ristampa e ascolta l’album originale qui sotto.





Film Noir by Bolts of Melody