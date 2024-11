Presentato in anteprima un anno fa al festival britannico Raindance è stato poi proiettato la scorsa primavera al festival SXSW 2024. E’ il documentario “If This Ever Gets Weird“, diretto da Nicolas Jack Davies, che racconta la storia di Omar Rodríguez-López e Cedric Bixler-Zavala degli At The Drive e di The Mars Volta.

Il docu uscirà nei cinema il prossimo 20 novembre tramite la Oscilloscope Laboratories e qui sotto potete vedere il trailer.



“Nel film ci sono tutte le risposte sulla nostra storia – raccontano Rodríguez-López e Bixler-Zavala – queste vengono fornite in modo preciso ed elegante di quanto potremmo mai esprimere a parole. Invitiamo tutti a guardare e a fare le proprie conclusioni”. “Siamo grati a Nick e al suo film, per averci trattato come persone e non come oggetti“.



The Mars Volta sarà in tour negli USA, tra fine febbraio e fine aprile 2025, per 26 date e suoneranno insieme ai Deftones e ai Fleshwater.



