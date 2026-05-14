C’è un nuovo tassello nel multiverso di Josh Tillman. Il suo alter ego Father John Misty ha appena pubblicato “The Payoff”, brano pubblicato per Sub Pop che segue a distanza di qualche mese “The Old Law” (gennaio 2026). Due colpi a inizio anno, per un artista che non ha mai smesso di ricamare ombre e luci con quella sottile crudeltà elegante che solo lui sa regalare.

“The Payoff” porta la firma in co-produzione di Drew Erickson, ormai pilastro silenzioso dell’universo sonoro di Tillman. Già al fianco di Lana Del Rey e Angel Olsen, Erickson aveva partecipato agli ultimi due album di Father John Misty, e qui cesella un arrangiamento che profuma di classico senza mai suonare vintage.

Il brano non arriva in un momento qualunque. Tillman è ancora in viaggio per promuovere Mahashmashana (2024), il suo ultimo capolavoro di malinconia cosmica, con date che quest’estate toccheranno Europa, Regno Unito con inizio il primo giugno da Lisbona per proseguire a Oporto, Sant Adrià de Besòs (Spagna), Viby (Danimarca), Amstelveen, (Olanda), Colonia, Antwerp (Belgio), doppio concerto a Londra il 12 giugno, poi ancora a Glendalough Estate (Irlanda) per prseguire in Nord America.

Nel frattempo, il 2025 ha regalato ai fan una raccolta di demo dalle sessioni di I Love You, Honeybear, l’album che dieci anni fa lo consacrò profeta di un amore impossibile e splendidamente disastroso.



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