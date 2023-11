Il Dj e musicista elettronico anglo-canadese Richie Hawtin e l’etichetta discografica tedesca Mute hanno annunciato una nuova edizione dell’album Sheet One. Per il 30° anniversario dell’innovativo album di debutto dei Plastikman, in uscita su BioVinyl, l’album viene rimasterizzato e sarà disponibile in doppio vinile dal 1° dicembre tramite la sublabel NovaMute. L’album è stato anche rimasterizzato per la riedizione digitale, per gentile concessione della Manmade Mastering di Berlino.

Con Plastikman, Richie Hawtin ha rivisto i confini della musica techno di Detroit ridefinendo le possibilità della musica dance elettronica, evolvendosi in sei album in una delle voci più distintive della musica elettronica contemporanea: minimalista, psichedelica, carica di groove e trascendente. .

Plastikman è solo uno degli alter ego di Richie Hawtin, e Sheet One è stato il primo di una serie di uscite che hanno dato il via a un fenomeno dall’influenza mondiale: la sua produzione spoglia, del tutto diversa da qualsiasi altra cosa sulla scena elettronica dell’epoca, e una copertina del CD immediatamente riconoscibile e alquanto controversa, hanno fatto conoscere al mondo il suo sound unico. L’album è stato l’inizio di una lunga relazione creativa tra Richie Hawtin e Mute e si è presto imposto come un classico dell’elettronica.

Ma questo in questo scorcio di fine 2023 c’è anche l’anniversario di Dimension Intrusion del suo alter ego F.U.S.E. per la serie Artificial Intelligence su WARP (ristampato il 10 novembre), un’altra incredibile pietra miliare per Richie Hawtin, la cui pluripremiata e prolifica carriera lo ha visto diventare uno dei più importanti DJ techno a livello globale, un mago della tecnologia con decenni di innovazioni alle spalle, responsabile di entrambe le etichette Plus 8, con John Acquaviva, e M_nus, l’azienda di mixer/tecnologia PLAYdifferently, nonché una crescente carriera nell’industria del sakè con il suo marchio ENTER.Sake e l’emporio Sake 36 a Berlino. Negli ultimi trent’anni, spesso in veste di Plastikman, Hawtin ha collaborato con alcune delle più importanti figure creative del mondo culturale, tra cui Raf Simons, Anish Kapoor, Andreas Gursky e John Gerrard.

“Dopo alcuni anni di esperimenti con attrezzature e tecniche – spiega Hawtin – ho iniziato lentamente a trovare la mia direzione e il mio suono, scavando a fondo nelle possibilità della Roland TB303. I primi passi cruciali sono stati i brani di F.U.S.E. “F.U.” e “Substance Abuse”, entrambi work-out fisici ispirati al dancefloor. Da lì è nata l’idea di portare il suono del mio stile Acid più in profondità, in un esperimento più cerebrale e di lunga durata che è diventato la base di “Sheet One”. Registrato per la maggior parte in un intenso periodo di 48 ore, l’album ha preso vita quando ho accoppiato per la prima volta la drum machine Roland TR606 alla TB303, aprendo così la porta a questo viaggio unico di Hawtin! “



