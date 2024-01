S’intitola If the Stars Had a Sound il nuovo documentario dei Mogwai. La band scozzese presenterà questa nuova opera filmica in anteprima al SXSW – South by Southwest a marzo.

Di seguito il trailer.

Il film documenta la loro ascesa da ribelli clandestini a istituzione di culto del post-rock mondiale. A filmare tutto è stato Antony Crook storico collaboratore della band che ha anche diretto il film mescolando filmati d’archivio degli inizi della metà degli anni ’90 con la realizzazione del loro album del 2021, As the Love Continues.

Stuart Braithwaite ha dichiarato in un comunicato stampa: “Siamo incredibilmente entusiasti che la gente veda il film di Antony Se le stelle avessero un suono. Inizialmente era iniziato come un cortometraggio sulla partenza dalla Scozia per registrare nello stato di New York all’inizio del 2020, ma quando si è verificata la pandemia tutto è cambiato. Sia noi che Antony abbiamo perseverato con il disco e il film durante la pandemia, mentre il film cresceva costantemente. Il film di Antony racconta la storia di come siamo tutti usciti dall’altra parte. Penso che abbia realizzato qualcosa di veramente speciale”.

“If the Stars Had Sound” è prodotto da Kyrie MacTavish, Naysun Alae-Carew for Blazing Griffin, Marco Colombo, e Mattia Della Puppa per la Adler Entertainment.



https://mogwai.scot/

https://www.facebook.com/mogwai

https://www.instagram.com/mogwaiband