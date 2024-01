I Ride hanno annunciato il loro nuovo album dal titolo Interplay che uscirà il 29 marzo tramite Wichita Recordings/PIAS. Il loro settimo album, il terzo da quando si sono riformati dieci anni fa, lo hanno co-prodotto con Richie Kennedy.

“La realizzazione di questo album ha richiesto molto tempo e ha visto la band attraversare molti alti e bassi; forse il migliore di tutti gli album dei Ride”, dichiara il chitarrista e cantante Andy Bell. “Ma ci ha visto superare il processo come band in una buona posizione, sentendoci in grado di scrollarci di dosso il passato e pronti a celebrare e mischiare i nostri talenti”.

Il primo singolo è “Peace Sign” che la band ha suonato dal vivo in occasione del recente primo concerto del loro tour in Nord America. “‘Peace Sign’ è nata come una jam registrata nello studio OX4 di Marks, all’inizio del 2021”, afferma Bell. “L’abbiamo chiamato ‘Berlin’ e inizialmente comprendeva Loz alla batteria, Steve al basso e io al sintetizzatore Prophet 5. Circa sei mesi dopo ho preso in mano la registrazione e l’ho trasformata in una canzone. Dal punto di vista dei testi mi sono ispirato a un film intitolato “L’Alpinista” sul visionario scalatore libero Marc-André Leclerc. Subito dopo aver finito di lavorare sulla canzone, ricordo che stavo delirando con i miei compagni di band su Leclerc all’OX4, e un buon ricordo di quel periodo era che guardavamo tutti quel film nello studio di Mark”.

I Ride, con i The Charlatans, concluderanno il 18 gennaio a New York il tour Nord americano durante il quale hanno suonato per intero i loro album “Nowhere” e “Between 11th & 12th”.



https://www.thebandride.com/

https://www.facebook.com/RideOX4