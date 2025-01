S’intitola “24 Hours of Eno” il documentario del 2024 su Brian Eno che il regista Gary Hustwit ha realizzato con una tecnologia generativa musicale che consente un nuovo montaggio del film ogni volta che viene proiettato. Il doc è ancora in programmazione nei cinema e nei festival, ma per coloro che vorrebbero vederlo comodamente seduti sul proprio divano potranno farlo il prossimo 24 gennaio alle 12 pm grazie all’evento live streaming “24 Hours of Eno”. Basta collegarsi al link https://www.ohyouprettythings.com/new-products/eno24 e pagando 24 dollari accederete al servizio.

L’evento in live streaming è annunciato come un appuntamento che è più di un semplice film bensì è un’esperienza cinematografica, artistica e musicale curata 24 ore su 24 con molteplici versioni uniche del documentario generate 24 ore su 24. Qualunque sia il fuso orario in cui si trova l’utente sarà in grado di guardare diverse iterazioni di “Eno” insieme a “Nothing Can Ever Be the Same“, il pezzo prequel di Eno della Biennale di Venezia di Brendan Dawes e Gary Hustwit. Inoltre si vivranno le conversazioni tra il team dietro le quinti del film, DJ set di Eno, ospiti speciali a sorpresa e altro materiale che verrà mostrato solo durante il live.



