S’intitola “Only God Was Above Us” il nuovo album in studio di Ezra Koenig, Chris Baio e Chris Tomson meglio conosciuti come Vampire Weekend. Il 5 aprile esce, a distanza di cinque anni da Father of the Bride, questo quinto album che la Columbia records stamperà in doppio vinile, Cd e in digitale..

L’album è stato registrato in varie città, da Manhattan a Los Angeles, da Londra a Tokyo, ed è stato prodotto principalmente da Koenig e dal collaboratore di lunga data Ariel Rechtshaid, poi mixato da Dave Fridmann e masterizzato da Emily Lazar.

Il comunicato stampa che annuncia la release descrive il lavoro così: “Only God Was Above Us” ha cominciato a prendere forma nel 2019-2020, quando Koenig scrisse la maggior parte dei testi. “il disco di 10 tracce è il prodotto di cinque anni trascorsi a perfezionare, rielaborare e gradualmente modellare strutture liriche e melodiche, così da portare i Vampire Weekend ad un nuovo picco creativo. Diretto e allo stesso tempo complesso, l’album mostra la band nella sua forma più grintosa, ma anche più morbida e melodica.”

L’artwork dell’album è composto da foto scattate da Steven Siegel in un cimitero della metropolitana del New Jersey nel 1988. Nella copertina un uomo in un vagone della metropolitana legge rovesciato l’edizione del 1 maggio 1988 del New York Daily News in cui la storia di copertina descrive nel dettaglio la terribile esplosione che strappò il tetto del volo Aloha Airlines 243. Il titolo cita la testimonianza di un sopravvissuto, appunto “solo Dio era sopra di noi”.



ph. credit: Michael Schmelling

Tracklist:

Ice Cream Piano

Classical

Capricorn

Connect

Prep-School Gangsters

The Surfer

Gen-X Cops

Mary Boone

Pravda

Hope