I Minor Threat hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo Ep: Out of Step Outtakes sarà composto da tre brani registrati durante le stesse sessioni che la storica punk hard core band di WWashington, D.C. ha fatto ai tempi dell’album Out of Step del 1983, il terzo e ultimo EP della band prima dello scioglimento. È stato mixato da Ian MacKaye e Don Zientara per celebrare il 40° anniversario dell’EP originale. Out of Step Outtakes uscirà sia in digitale che in vinile trasparente da 7 pollici il 1° dicembre tramite Dischord.

Per cogliere appieno lo spirito di questa pubblicazione bisogna tornare all’83 quanto i Minor Threat, band di cinque elementi formata da Brian Baker alla seconda chitarra,e Steve Hansgen al basso, presso gli Inner Ear Studio registrò il caposaldo del genera punk hard core che successivamente aprì la strada alla sua evoluzione. Oltre a registrare sei nuove canzoni che sarebbero diventate Out of Step, i Minor Threat registrarono nuovamente “In My Eyes” e “Filler” del 1981 con due chitarre. Hanno anche registrato un brano strumentale chiamato “Addams Family”. Quest’ultimo è stato utilizzato come coda alla bonus track solo in vinile “Cashing In”, ma gli altri non furono mai mixati e in gran parte dimenticati per oltre 35 anni fino a quando i nastri multitraccia non sono stati pubblicati e riportati in studio nel 2021 per essere digitalizzati.



https://minorthreat.bandcamp.com/album/out-of-step-outtakes

https://www.facebook.com/minorthreat

https://dischord.com/news/738/2023/11/minor-threat-out-of-step-outtakes-7

ph. credit Richard Moore