Dopo le pregevoli ri-edizioni degli album di Codeine & Bedhead, Karate e Unwound la Numero Group ha annunciato un nuovo cofanetto di 5xLP che raccoglie la discografia di 90 Day Men. We Blame Chicago uscirà il 19 gennaio rimasterizzato da Heba Kadry e contiene diverse canzoni inedite, tra cui una John Peel Session del 2001 e otto tracce dei loro primi giorni. Ascolta uno di quei brani ritrovati “Untitled 01” e guarda il video unboxing. Il box costa 104.90 dollari ed è acquistabile qui. Il gruppo di Chigago iniziò nel ’95 circuito post-hardcore di St. Louis per poi avvicinarsi alla scena di Louisville sul modello di Slint e June of 44, per poi arrivare a un suono più art-progressive rock. Trasferitosi a Chicago il gruppo prese forma intorno al trio di Brian Case, Chandler McWilliams e Cayce Kay, la band presto arruolò Robert Aiki Aubrey Lowe (al basso dopo la partenza di McWilliams dal gruppo) e Andrew Lansangan.



We Blame Chicago include i loro tre album in studio: Critical Band del 2000 (It (Is) It), To: Everybody del 2002 e Panda Park del 2004. Il quarto LP nella confezione è una raccolta dei loro EP, singoli e outtakes, e Peel Session è il quinto titolo. Inoltre è presente una cassetta intitolata Orbit to Orbit in edizione limitata di 500 copie dell’edizione “Silver and Snow Variant” con le otto prime canzoni inedite, più le canzoni del loro primo 7″ Taking Apart the Vessel. La pubblicazione contiene anche un book di 68 pagine realizzato da Tim Kinsella (Cap’n Jazz/Joan of Arc).



