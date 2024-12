I Cure hanno annunciato l’uscita di un nuovo album dal vivo dal titolo Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV. Il settimo live album ufficiale della band inglese si affianca alla recentissimo studio album, il quattordicesimo, Songs of a Lost World.

I live, registrato al famoso locale londinese Troxy lo scorso 1° novembre, ha celebrato il lancio del nuovo album, suonandolo integralmente insieme ad altre 23 canzoni della loro discografia.

L’album dal vivo, mixato dal frontman della band Robert Smith, uscito lo scorso venerdi, è disponibile su formati fisici e piattaforme di streaming digitale. La performance stessa è stata anche catturata su pellicola e trasmessa in streaming live su YouTube, disponibile qui sotto.

Songs of a Lost World è stato il primo album in studio della band in 16 anni, dopo il precedente lavoro 4:13 Dream del 2008. L’album ha avuto un incredibile successo, ricevendo consensi dalla critica e diventando la loro pubblicazione più alta nelle classifiche dai tempi di Wish del 1992, raggiungendo il numero uno in classifica nel Regno Unito e al quarto posto negli Stati Uniti.

I Cure non hanno annunciato ufficialmente alcuna futura data live a supporto del loro nuovo album, ma è stato riferito che intraprenderanno un tour mondiale nel 2025, anno che segna il loro cinquantesimo anniversario.



http://www.thecure.com

https://www.facebook.com/thecure

https://www.instagram.com/thecure/