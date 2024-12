“Application For Release From the Dream” è un brano uscito lo scorso aprile ed è stato per i Thursday un ritorno dopo tredici anni di silenzio discografico, Nonostante avessero dichiarato di non avere intenzione di pubblicare nova musica, a meno che non avessero ritenuto che fosse “veramente ispirata e aggiungesse una nuova dimensione alla band“, ecco oggi, dopo sette mesi dal primo singolo, pubblicare anche il secondo intitolato “White Bikes“.

Pare che questa nuova traccia sia nata da un’idea dell’ex chitarrista dei Texas Is The Reason Norman Brannon che dal 2021 è in pianta stabile nella post-hardcore band di New Brunswick, New Jersey.

Ma non è tutto un caso, infatti si avvicina l’anniversario del debut album Waiting del 1999 e i Thursday lo festeggeranno con tre spettacoli al Crossroads di New Jersey e continueranno a farlo con un vero tour. Ma prima saranno opening act del live in New Jersey del tour The Black Parade dei My Chemical Romance (al MetLife Stadium il 9 agosto, con Death Cab For Cutie) per poi salire a bordo della nave per un festival-crociera organizzato dai Coheed Cambria in novembre. La band infine arriverà in Europa per 12 tappe, tra il 28 febbraio e il 15 marzo 2025 suoneranno a: Manchester, Londra, Brussels, Parigi, Amsterdam, Wiesbaden, Monaco, Vienna, Norimberga, Berlino, Amburgo e Colonia.



https://www.thursday.net/

https://www.instagram.com/thursdayband/

https://www.facebook.com/thursday