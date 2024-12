Il duo norvegese Röyksopp ha pubblicato a sorpresa un nuovo album intitolato Nebulous Nights con un sottotitolo che lascia intendere bene di cosa si tratta: “An Ambient Excursion into Profound Mysteries“. In pratica è una versione rilassata del loro album del 2022 – diviso in tre parti – Profound Mysteries che qui dura due ore e 19 minuti.

Nebulous Nights è stato registrato dal vivo e, come in Profound Mysteries – è ricco di ospiti, tra cui Alison Goldfrapp, Susanne Sundfør, Astrid S, Pixx, Maurissa Rose, Jamie Irrepressible, Karen Harding e Astrid S.

“La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero – affermano i Röyksopp. È la fonte di ogni arte e scienza. Per chi non conosce questa emozione,, non si meraviglia è come se fosse morto”.

<a href=”https://royksopp.bandcamp.com/album/nebulous-nights-an-ambient-excursion-into-profound-mysteries”>Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries) by Röyksopp</a>