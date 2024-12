Il nuovo disco dei malesi tuareg Tinariwen è il secondo, dopo “Kel tinariwen” di due anni fa, in cui viene recuperato materiale d’archivio. Si tratta di una raccolta di inediti, risalenti al 2002-2008, che inizialmente erano dei demo ma che in seguito sono stati ri-arrangiati e pubblicati, insieme a quattro pezzi del tutto nuovi. La bellezza di questi brani sta proprio nell’essere molto più scarni ed essenziali delle versioni successive, anche perché non ci sono i tanti ospiti internazionali che nei vari dischi hanno poi collaborato.

La formula è sempre quella del desert-blues affascinante ed ammaliante, che cattura e trascina l’ascoltatore e lo porta nel viaggio del torrido deserto, ma senza far sentire il caldo fastidioso bensì un piacevolissimo tepore. Tuttavia il lavoro si apre con il blues lento, riflessivo e quasi dilatato che sorregge il canto posato e ritmato di “Soixante Trois”, che si riferisce alla ribellione Tuareg del ’63, in cui morì il padre del cantante-chitarrista Ibrahim ag Alhabib. Il brano è stato pubblicato su “Aman Iman”. Le tracce più strettamente blues, che sono in grado di collocarsi perfettamente in mezzo tra le dodici battute maliane e quelle ‘occidentali’, sono “Assuf ag Assuf”, “Adounia Ti Chidjret” e “Amoss Idjraw”, mentre in “Azaman Amikankanen” sullo sfondo si intravede abbastanza nitidamente lo spettro di Ali Farka Tourè.

Le nenie circolari sono molto più evidenti nell’elettro-acustica “Amidinin War Hi Toyed” e nella corale “Imidiwan Ma Tennan”. Intrigante è “Tenhert” con un canto veloce, quasi un rap, che poi evolve vero un rap-blue-rock inquieto ed efficace e il brano più ammaliante è sicuramente “Tenere Dafeo Nickhan”, grazie alle voci femminili messe più in evidenza e al sound in evoluzione verso un blues-folk corale. Disco consigliatissimo!



https://www.tinariwen.com/

https://www.facebook.com/tinariwenmusic

https://www.instagram.com/tinariwen/