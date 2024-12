The Sunlandic Twins, il settimo album del collettivo of Montreal, compirà 20 anni l’anno prossimo. Pubblicato nell’aprile del 2005 dalla label Polyvinyl, conteneva tredici tracce che erano un continuo degli esperimenti elettronici che Kevin Barnes aveva inziato un anno prima con l’album Satanic Panic in the Attic.



Barnes festeggerà l’anniversario con una tournée insieme alle Cumgirl8 a marzo toccando le città di Carrboro, Philadelphia, Washington, Brooklyn, Portsmouth, Boston, Norwalk, Richmond e Asheville.



https://www.ofmontreal.net/

https://www.facebook.com/ofmontreal

https://www.instagram.com/of_montreal/

The Sunlandic Twins by of Montreal