L’album più recente di Aphex Twin è Syro del 2014, anche se da allora ha pubblicato solo singoli ed EP.

improvvisamente l’artista britannico ha pubblicato un nuovo album intitolato Music From The Merch Desk (2016-2023) ovviamente tramite la Warp Records. Come suggerisce il titolo, si tratta di una compilation a sorpresa che raccoglie brani tratti da vari dischi in vinile che prima erano disponibili solo al banchetto del merchandising nell’ultimo decennio. I titoli dei brani riflettono le città e le date in cui sono stati venduti, tra cui Londra, Houston, Barcellona e Manchester.

L’album è una fusione di break glitch, atmosfere ambient e sperimentazioni di elettronica cerebrale che Richard D. James aka Aphex Twin ha raccolto in 38 tracce. L’album a sorpresa arriva senza promozione iniziale, in vero stile Aphex Twin. Nel corso degli anni, James si è costruito una reputazione grazie alle strategie di marketing non convenzionali e ai metodi di distribuzione unici. Dai loghi criptici proiettati su punti di riferimento globali ai drop senza preavviso di SoundCloud, il produttore britannico rimane un maestro del mistero, mantenendo costantemente gli ascoltatori all’erta.



