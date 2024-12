E’ disponibile in rete “Leash” il nuovo singolo di Sky Ferreira. L’ultimo materiale inedito della cantante, modella e attrice, di Venice Beach risale al 2022 col singolo Don’t Forget. Questa nuova single-release è materiale scritto appositamente per il prossimo film Babygirl con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas e Sophie Wilde, in uscita il 25 dicembre. Il brano è co-scritto da Ferreira e Jorge Elbrecht, “

Leash” contiene testi su come superare la vergogna, sentirsi intrappolati e lottare per se stessi per perseverarsi. “Ho provato ripetutamente a pubblicare nuova musica nel corso degli anni, nonostante una situazione più che incasinata” – ha detto. In mezzo c’è stato anche l’arresto per droga mentre era in compagnia del fidanzato Zachary Cole Smith, frontman dei DIIV.

La Ferreira negli anni è apparsa nel film Baby Driver di Edgar Wright e nel revival di Twin Peaks di David Lynch e in Reptile di Grant Singer. Nel 2015, ha iniziato a lavorare su Masochism, continuando le sue collaborazioni con artisti come Primal Scream, The Jesus & Mary Chain, Beck e John Cale. Ha contribuito alle colonne sonore di Baby Driver e Promising Young Woman di Emerald Fennel.



