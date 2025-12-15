Sam Fender ha finalmente dato ai fan il regalo che aspettavano: l’edizione deluxe del suo acclamato album People Watching disponibile in vinile e CD per Capitol Records. E tra le nuove gemme aggiunte, spicca il brano inedito The Treadmill, un viaggio crudo e personale tra le insicurezze dell’artista.

“È così bello poter finalmente far uscire queste canzoni”, ha commentato Fender, condividendo su Instagram un lyric video del nuovo singolo. The Treadmill si presenta come un ritratto intimo e disincantato, in cui il cantautore di North Shields affronta il peso del confronto con i suoi pari e lotta con i dubbi su se stesso, come testimoniano i versi: “Gesù Cristo, sto mettendo su chili/ Passato un anno tra bottiglie e sbornie/ Emasculato dal mio riflesso/ Per favore Dio, dammi un nuovo aspetto”.

Ma la tracklist deluxe è un vero tesoro per i collezionisti. Oltre a The Treadmill e a un altro nuovo pezzo, Fortuna’s Wheel, l’edizione include i quattro brani dell’EP limitato Me and The Dog (pubblicato per il Record Store Day), tra cui il recente singolo I’m Always On Stage e Empty Spaces. Ad arricchire il tutto, due collaborazioni di peso: Talk To You con la leggenda Elton John e Rein Me In con la promettente Olivia Dean.

Dopo il prestigioso Mercury Prize vinto proprio con People Watching, questa nuova versione ampliata non solo celebra il successo dell’album, ma ne approfondisce il percorso artistico, mostrando un Fender più riflessivo e vulnerabile.



