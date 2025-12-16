Rock e politica spesso vanno a braccetto, soprattutto quando si tratta di un gruppo punk. I bostoniani Dropkick Murphys non si tirano indietro e hanno pubblicato un altro travolgente disco di celtic-folk-punk che trasuda rabbia nei confronti di chi governa gli USA e non solo. Un disco del genere era inevitabile dopo l’omaggio a Woody Guthrie del precedente lavoro Okemah Rising.

Il titolo stesso del disco, For The People, è un inno proletario e orgogliosamente di sinistra, una presa di posizione sentita e dovuta all’esigenza della band di rivendicare ciò che è sempre stata: dalla parte di chi vive nei piani bassi della società. Alfieri delle lotte contro le ingiustizie come i loro illustri predecessori — dallo stesso Guthrie ai Rage Against The Machine, passando per The Clash — i Dropkick Murphys utilizzano il sound a loro più congeniale.

Così, se in Kid Games travolgono con un punk scoppiettante, brano che fa il paio con l’assalto all’arma bianca di Fiending for the Lies, che strizza l’occhio al punk californiano, in Who’ll Stand With Us? colpiscono con un folk-punk energico che devia verso l’Oi!, con un testo che tratta il tema delle persone scomparse negli Stati Uniti.

Al folk irlandese sono riservate Chesterfields and Aftershave e Longshot, con ospiti The Scratch, che partecipano anche allo struggente omaggio a Shane MacGowan di One Last Goodbye. Nel disco compaiono anche altri ospiti, come Billy Bragg nel malinconico folk melodico School Days Over e l’ex cantante del gruppo Al Barr nel purissimo folk celtico The Vultures Circle High.

Recentemente il disco è stato ristampato con cinque brani bonus. Consigliatissimo!



Infine da segnalare i concerti italiani dei D.M. che arriveranno da noi in estate. Questi i dettagli:

Martedì 28 luglio 2026 presso Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN) e poi Mercoledì 12 agosto 2026 presso Beky Bay di Bellaria Igea-Marina (RN). I live vedranno co-protagonisti anche i Therapy? e Hot Water Music.



