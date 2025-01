“Dan’s Boogie” è il 14° album a nome Destroyer di Dan Bejar, uno dei più noti e importanti musicisti canadesi in circolazione,

L’ex membro dei The New Pornographers e tra gli artisti di punta della Merge Records che pubblicherà l’album il 28 Marzo anticipato dal primo singolo ‘Bologna’.

Anche questo nuovo album è annunciato come un spaccato dello stile e della poetica a cui ci ha abituati negli anni Dan Bejar, con sussulti post-punk, arrangiamenti vicini al mondo delle colonne sonore e delle sonorizzazioni degli anni ’70

ed un inimitabile modo di cantare e intepretare le canzoni.



https://www.facebook.com/Destroyer

https://www.instagram.com/destroyer_band/

https://destroyer.bandcamp.com/album/dans-boogie