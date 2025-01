Dopo sette anni dall’ultimo”Delta” (uscito nel 2018), e un cambio di formazione che li porta ad essere un trio, ecco finalmente Mumford & Sons. In questo nuovo anno il gruppo British folk rock di Londra, con Marcus Mumford come frontman, pubblicherà il 28 marzo il quinto album dal titolo RUSHMERE. A pubblicarlo è la label Glassnote e a produrlo aetisticamente ci ha pensato Dave Cobb. Contestualmente all’annuncio il gruppo ha pubblicato il primo singolo che ha come titolo proprio “Rushmere” che è una traccia che vede la band tornare a un suono che è più simile ai loro dischi originali mentre pizzicano il banjo e danno colpi di grancassa tralasciando gli ultimi esperimenti dal sapore alternativo.. Ascoltando il singolo si nota come siano tornati alla strumentazione folk pop mentre il ritornello del ritornello potrebbe riportare il gruppo ai fasti del debut album.

Negli ultimi anni, i Mumford & Sons hanno mantenuto un profilo relativamente basso come band, esibendosi in spettacoli qua e là e pubblicando il brano “Good People”, un singolo con Pharrell, l’anno scorso. Nel 2022, Marcus Mumford ha fatto il suo debutto da solista con l’omonimo album nel quale collaborano Brandi Carlile, Phoebe Bridgers, Clairo e altri.



https://www.mumfordandsons.com/

https://www.facebook.com/mumfordandsons/

https://www.instagram.com/mumfordandsons/