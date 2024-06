I Molchat Doma il 6 settembre pubblicheranno il nuovo album dal titolo ‘Belaya Polosa’. Il quarto album della band di Minsk esce per la label Sacred Bones ed è anticipato dal singolo ‘Son’.

I Molchat Doma con il loro inconfondibile stile post-punk sono diventati un caso discografico, con centinaia di milioni di ascolti in streaming e tantissimi fan in giro per il mondo.

La band questo inverno sarà in tour in Europa e sono attesi il 29 Novembre al Fabric di Milano.

“Siamo una band diversa – dicono i Molchat Doma a proposito del nuovo album. Siamo sempre noi ma con un suono e in un contesto differenti, ma con lo stesso stile e le stesse emozioni.”

“Il nuovo singolo ‘Son’ è stato scritto poco prima che il gruppo decidesse di trasferirsi da Minsk, Bielorussia, a Los Angeles, California, per la produzione di ‘Belaya Polosa’.“

Il nuovo album è una testimonianza del cambiamento della band, una lettera d’amore per synth-wave e ebm dei primi anni ’90, ma anche una rivisitazione in technicolor dei cupi inni da ballo a cui ci ha abituato la band in passato.“



https://molchatdoma.com/

https://domamolchat.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/molchatdomaband/

https://www.instagram.com/molchatdomaband/