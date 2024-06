Il secondo album da solista dell’inglese James Thomas Smith aka Jamie xx è intitolato In Waves verrà pubblicato dalla label Young (in roster tra gli altri Wavves, FKA twigs, Arlo Parks, Sampha…) il prossimo 20 settembre. Tra i brani spiccano le partecipazioni di Robyn, Panda Bear, Kelsey Lu e degli Avalanches, nonchè i compagni di band xx Romy e Oliver Sim.

L’album è anticipato dal secondo singolo “Treat Each Other Right” con un video realizzato in collaborazione con la fotografa e regista Rosie Marks.

In Waves include il singolo di aprile “Baddy on the Floor”, con Honey Dijon. L’album sarà composto da 12 tracce e pubblicato anche in edizione deluxe che contiene i singoli “It’s So Good”, “Kill Dem” e “Let’s Do It Again”, oltre a due nuove tracce bonus, una delle quali presenta Erykah Badu.



