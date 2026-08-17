La band irlandese conferma il titolo del nuovo disco con un teaser ipnotico. Due inediti già dal vivo, pre-order per una stampa numerata e ospite d’eccezione Kurt Vile.

I Fontaines D.C. hanno ufficialmente svelato il titolo del loro quinto album: Dopamine Chamber. Il teaser pubblicato oggi su X mostra un pianeta blu che si trasforma in un’iride pulsante, con la scritta “Dopamine Chamber” e l’anno “2026”. La didascalia, “D.c.”, gioca con le iniziali del nome della band e del disco.

Il video è accompagnato da “Six Shot Morning“, uno dei due brani inediti debuttati l’8 agosto a Cadice, in Spagna – il primo concerto della band dopo la scomparsa del manager storico Trevor Dietz, descritto come “il sesto membro”. L’altro inedito, “Marianne”, sarà il primo singolo, anticipato da un teaser di 30 secondi e da un nuovo logo blu con la didascalia “5”.

Il chitarrista Carlos O’Connell aveva già anticipato a NME che la band avrebbe testato i nuovi brani dal vivo, come sempre fatto in passato. E così è stato: dopo Cadice, i Fontaines hanno suonato in Francia, Svizzera e Austria, e a fine mese li attendono Reading & Leeds e l’Electric Picnic in Irlanda.

Il 2026 è stato finora ricco per la band: il singolo “It’s Amazing To Be Young“, la cover di Sinéad O’Connor per War Child, e la colonna sonora di Peaky Blinders: The Immortal Man. Durante il headliner al La Route du Rock in Francia, i Fontaines hanno ospitato Kurt Vile per “Roman Holiday”, brano che Grian Chatten aveva già citato come ispirato proprio dal musicista americano.

Dopamine Chamber uscirà via XL Recordings, stessa etichetta di Romance (2024). Data di uscita ancora da definire, ma il teaser e il pre-order fanno presagire un’attesa non troppo lunga.



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