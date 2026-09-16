La band punk britannica torna a gennaio 2027 con un disco più cupo e radicale, tra intelligenza artificiale, genocidio e la “manosfera”. Ascolta il nuovo brano.

C’è chi ama iniziare l’anno con un disco sotto il braccio, e le Lambrini Girls sembrano averne fatto una piccola tradizione. Il debutto Who Let the Dogs Out è arrivato a gennaio 2025, e ora il duo britannico è pronto a ripetere il colpo: No Refunds uscirà il 15 gennaio 2027 su City Slang.

Per ingannare l’attesa, Phoebe Lunny e Selin Macieira hanno pubblicato “Bang Bang Bang“, un pezzo trascinante che — a detta loro — parla di “un uomo venerato come una figura cristologica ma anche come il diavolo”. Il video che lo accompagna è avvolto nell’ombra, potete guardarlo qui sotto.

No Refunds viene descritto come un lavoro più oscuro e radicale rispetto all’esordio. Undici tracce, tra cui il singolo precedente “Cult of Celebrity”, in cui la cantante-chitarrista e la bassista affrontano temi come l’intelligenza artificiale, il genocidio e la cosiddetta manosfera.



Dopo una breve serie di date negli Stati Uniti in autunno, le Lambrini Girls si prenderanno una pausa invernale prima di lanciarsi in un tour headliner più lungo nel 2027. Il calendario è fitto: si parte a marzo dal Regno Unito, con tappe a Cambridge, Bristol, Manchester, Birmingham, Dublino, Belfast, Glasgow e una data speciale alla Roundhouse di Londra il 19 marzo. Poi, da maggio, la band attraverserà l’Europa toccando Amsterdam, Amburgo, Goteborg, Oslo, Stoccolma, Berlino, Varsavia, Praga, Vienna, Monaco, Losanna, Lione, Colonia, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles. Per il pubblico italiano c’è una sola occasione: le Lambrini Girls suoneranno a Milano il 21 maggio al Lime. Una data unica, quindi, per chi vuole vedere dal vivo la carica esplosiva di Lunny e Macieira.



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<a href="https://lambrinigirlsband.bandcamp.com/album/no-refunds">No Refunds by Lambrini Girls</a>













