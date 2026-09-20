C’è un villaggio che non troverete su nessuna mappa. Un luogo sospeso fuori dal tempo, dove la modernità non è mai arrivata: alle pareti della galleria locale sono appesi i dipinti di Stanley Spencer, sugli scaffali della biblioteca riposano i racconti di M.R. James e Algernon Blackwood. È qui che Steven Wilson ha ambientato il suo nono album, “Requiem For A Village“, in uscita il 6 novembre su Fiction Records.

Dopo aver esplorato le desolazioni dello spazio profondo in “The Overview” del 2025, il musicista sei volte candidato ai Grammy restringe il campo visivo su un angolo remoto delle Isole Britanniche, un regno hauntologico separato dalla contemporaneità, dove il macabro convive con il quotidiano.

Per dare forma a questo universo, Wilson ha scelto una strada deliberatamente anacronistica. Niente intelligenza artificiale, niente tecnologie correttive: solo strumentazione organica, con l’errore accolto come parte del processo creativo. Sintetizzatori analogici imprevedibili, strumenti volutamente non accordati, e persino il coraggio di imbracciare violino, oboe e batteria senza padroneggiarli davvero.

“Volevo tornare a un tipo di musica dove si sentono le impronte digitali metaforiche”, spiega Wilson. “Raddoppiando sulle imperfezioni e sui gesti umani, cose che non possono essere create con il software. E dove mi ha portato è stato al villaggio”.

Il disco vanta una narrazione scritta dalla leggenda degli XTC Andy Partridge e interpretata da David Tennant. Alle spalle, Randy McStine, il batterista Russell Holzman e la vocalist Katherine Priddy.

La title track, presentata oggi, è un grappolo pulsante di batteria, basso incalzante e chitarre graffianti che si apre verso la colonna sonora di un’apocalisse imminente. Arriva con un video live ufficiale, primo capitolo delle Village Sessions con McStine e Holzman. È stata inoltre svelata una piattaforma online che imita il sito di un consiglio parrocchiale di un villaggio immaginario, con riferimenti ai testi ed easter egg.

“Requiem For A Village” sarà disponibile in digitale, CD, Blu-ray, doppio vinile nero da 140 grammi, doppio vinile Oxblood e un boxset con 2 CD e Blu-ray in un libro di 96 pagine.

Prima dell’uscita, Wilson anticipierà il progetto con un DJ set al The Social di Londra il 22 settembre. Il ricavato andrà a Here 2 Belong, organizzazione che sostiene i giovani con esperienze di affidamento.

Il mese prossimo Wilson sarà headliner in due date sold-out alla Royal Albert Hall di Londra, il 28 e 29 ottobre, con arrangiamenti orchestrali inediti di “The Overview” accompagnati dalla sua band, dalla Parallax Orchestra e dal SANSARA Choir. Ulteriori date saranno annunciate.



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