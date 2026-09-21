L’ex frontman pubblica un lavoro che mescola inediti, omaggi a 007 e demo grezze, a 47 anni esatti dal singolo che cambiò la storia della band.



Want It Bad (The Pep Talks and Playing Fields of Old England) è il nuovo EP di tre tracce firmato da Colin Moulding, storica voce e penna degli XTC. Il disco offre uno sguardo ravvicinato su un songwriting che, a distanza di decenni, non ha perso nulla della sua vena inventiva.

Disponibile in CD esclusivamente tramite Burning Shed, l’EP si apre con la title track, energica e spigliata, affiancata da un brano ispirato all’universo di James Bond e da una demo grezza dello stesso “Want It Bad”. Un tris che mette in luce la sensibilità pop tutta inglese di Moulding e, soprattutto, spalanca una finestra sulle idee, gli esperimenti e le possibilità musicali che stanno dietro alle canzoni finite.

La pubblicazione arriva a 47 anni esatti di distanza da “Making Plans for Nigel”, il singolo seminale degli XTC scritto e cantato proprio da Moulding, uscito nel 1979 come primo estratto da “Drums and Wires”. Quel brano diventò il primo ingresso della band nella Top 20 britannica e resta tuttora una delle incisioni più rappresentative del catalogo del gruppo.

L’anniversario fa da sfondo perfetto a un nuovo capitolo per un autore la cui voce melodica e il cui approccio fuori dagli schemi hanno contribuito a plasmare la musica e l’eredità degli XTC. E che ancora oggi continua a esplorare il rapporto tra una canzone compiuta e il processo creativo che le dà vita.



https://burningshed.com/colin-moulding_want-it-bad_cd