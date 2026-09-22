C’è chi si accontenta di un cameo e chi, come Phoebe Bridgers, decide di prendersi la scena su due fronti. La musicista californiana sarà infatti una delle protagoniste di Primetime, il nuovo film targato A24 diretto da Lance Oppenheim che ruota attorno alla figura di Chris Hansen, storico volto di Dateline. Ma non solo: Bridgers ha firmato anche “On Video“, il brano che accompagnerà i titoli di coda della pellicola.

La colonna sonora ufficiale di Primetime arriverà nei negozi digitali il 25 settembre, lo stesso giorno in cui il film sbarcherà nelle sale. Il disco contiene ben 24 tracce di score originale composte da Ari Balouzian – già membro del trio soul Gabriels – insieme appunto al pezzo della Bridgers. Il primo estratto è “Savior“, una composizione di Balouzian che a quanto pare ha avuto un ruolo curioso sul set: Robert Pattinson, star del film, l’ascoltava in loop per entrare nel personaggio. Il brano è già disponibile in streaming.

Per Bridgers quello di Primetime è solo uno dei tanti impegni di un 2026 decisamente intenso. Dopo aver svelato a sorpresa Lost Weekend, il suo attesissimo terzo album, l’artista sta per dare il via a un tour enorme, 48 date in giro per il mondo, con partenza fissata per il 14 settembre. Insomma, tra cinema e musica, l’anno della consacrazione definitiva è appena cominciato.



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