La band irlandese alza la posta dopo il sold out immediato del tour europeo nei palazzetti. E a sorpresa, nella tracklist del nuovo album Dopamine Chamber, spunta un featuring con ROSALÍA.

Non c’è due senza tre, e per i Fontaines D.C. il 2027 si preannuncia come l’anno della consacrazione definitiva. La band guidata da Grian Chatten, reduce da un 2026 che li vedrà protagonisti di un tour europeo nei palazzetti già in larga parte esaurito in poche ore (compresa la tappa italiana del 26 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, andata a ruba), ha appena alzato ulteriormente l’asticella: cinque nuove date all’aperto nel Regno Unito per l’estate 2027, i concerti più imponenti della loro carriera. Poi sarà nuovamente la volta dell’Italia infatti sono stati annunciati due show d’inizio estate dove la band irlandese sarà protagonista: 18 giugno al Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, e il 19 giugno a Milano nell’ambito di I-Days Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro.

Il quintetto, che pubblicherà l’album Dopamine Chamber il prossimo 16 ottobre, suonerà davanti a decine di migliaia di persone in location che fino a ieri sembravano appannaggio esclusivo di mostri sacri del rock. Il via il 29 giugno 2027 al Blackweir Fields di Cardiff, per poi toccare il St James’ Park di Newcastle, Heaton Park a Manchester, Glasgow Green e chiudere il 10 luglio al London Stadium, l’ex Olimpiade nella capitale britannica.

A fare da supporter per tutte e cinque le serate ci saranno due nomi di primissimo piano: la rapper londinese Little Simz, reduce da un 2025 da incorniciare, e gli svedesi Viagra Boys, fedeli compagni di strada dei Fontaines in questa cavalcata verso le arene.

Ma la notizia che sta facendo impazzire i fan è un’altra: le due date irlandesi già annunciate allo Slane Castle, in programma sabato 26 e domenica 27 giugno 2027, cadono nello stesso weekend di Glastonbury. E il venerdì 25, la band risulta ancora libera. Un vuoto che molti interpretano come un’evidente finestra per un’apparizione sul mitico palco di Worthy Farm. Al momento, nessun nome è stato ufficializzato per l’edizione 2027 del festival più famoso del mondo, ma i bookmaker già danno i Fontaines tra i papabili headliner.

Il tour 2026 nel frattempo è già un trionfo annunciato: partenza il 21 ottobre da Lisbona, con sold out già registrati a Barcellona, Bologna, Amsterdam, Anversa, Parigi e in tutte le date britanniche, da Liverpool a Londra passando per Manchester, Glasgow, Leeds e Birmingham. Un autentico monopolio del mercato live, che spiega l’esigenza di raddoppiare con questi annunci per l’estate successiva.

Per i Fontaines D.C., cresciuti a colpi di poetry punk e atmosfere post-punk, il salto negli stadi rappresenta un passaggio obbligato e allo stesso tempo una scommessa. La band di Dublino ha dimostrato negli ultimi dischi di saper coniugare sperimentazione e potenza live, e questi nuovi show saranno il banco di prova definitivo per misurarsi con le grandi folle.



Intanto si avvicina la data di pubblicazione del nuovo album Dopamine Chamber, il cui arrivo è ormai imminente, ed è stato svelato brano per brano, e all’ottava traccia ecco spuntare una sorpresa che nessuno aveva previsto: “Where Is Gone?”, un featuring ROSALÍA. La cantante spagnola, regina incontrastata del pop sperimentale e del flamenco contaminato, duetterà dunque con Grian Chatten in quello che si preannuncia come uno dei momenti più curiosi e affascinanti dell’album. Un incrocio artistico tanto inatteso quanto intrigante, che mescola l’anima post-punk di Dublino con le atmosfere iberiche e avanguardiste della star catalana.



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La tracklist di Dopamine Chamber

01. Six Shot Morning

02. Marianne

03. Mimesis

04. Happy For You

05. Demolition

06. Tongue

07. One Man

08. Where Is Gone? (with ROSALÍA)

09. You Miss Me

10. Japan

11. Intimate