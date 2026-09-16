

Sono passati quasi trent’anni da quando i Clinic si sono affacciati per la prima volta sulla scena indie britannica con il loro pop obliquo, acidulo e coloratissimo. Eppure, ascoltando il loro decimo album in studio, Wild In The Streets, si ha l’impressione che il duo formato da Ade Blackburn e Jonathan Hartley non abbia mai smesso di cercare nuovi modi per scardinare le convenzioni. Dodici tracce che scivolano via in meno di tre minuti, come fossero schegge impazzite di una realtà che non sta mai ferma.

L’album viene presentato come un lavoro che si colloca idealmente accanto a capolavori come Internal Wrangler (2000) o Visitations (2006), è anche un ritratto distorto dell’umore attuale del Regno Unito.

A presentare l’album, arriva il primo singolo “You and I”, un brano contagiosamente sghembo che i Clinic hanno concepito come un commento sarcastico al proprio mestiere. «Non c’è attività come lo show business, non c’è attività come quella che conosco», canta Hartley con un sorriso malizioso, tra citazioni da varietà e atmosfere da cabaret dark. Il pezzo è un perfetto esempio di come la band sappia giocare con le aspettative dell’ascoltatore, mescolando leggerezza e inquietudine.

Ma cosa tiene ancora insieme Blackburn e Hartley dopo quasi tre decenni? «Ci conosciamo dai tempi della scuola – racconta Blackburn –. Hartley era già allora attratto da elettronica e drum machine, mentre io ero sempre più legato a canzoni e melodie. È quella tensione a far funzionare i Clinic». Una chimica che si percepisce in ogni nota, in ogni deviazione ritmica, in ogni sorpresa che l’album riserva.

E se Wild In The Streets sembra guardare al passato – al dub reggae, al rock’n’roll delle origini, agli esotismi di Martin Denny e Les Baxter – lo fa con uno sguardo proiettato verso l’ignoto. «Abbiamo sempre avuto una fede assoluta in quello che facciamo – conclude Blackburn –. È musica da outsider, e questo ci ha motivato ad andare avanti. Oggi c’è così poca musica che stia davvero ai margini… e noi vogliamo restare lì».

Wild In The Streets verrà pubblicato il 30 ottobre e per la label Domino Record.



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