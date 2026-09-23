Un finale a sorpresa al The Belasco: il trio ha riportato “So what’cha want” dal 1992 dritto nel 2026. ma dov’è finito Ad-Rock?



C’è qualcosa di stranamente rassicurante nel vedere tre uomini over cinquanta saltare in aria come se il tempo non fosse mai passato. È successo pochin giorni fa a Los Angeles, al The Belasco, dove Mike D ha chiuso il suo set con un regalo che nessuno in sala si aspettava: Money Mark alle tastiere e Mix Master Mike ai giradischi, fianco a fianco, per una versione di “So What’cha Want” che ha trasformato il finale di serata in una piccola rimpatriata di famiglia.

Il brano, uscito nel 1992 su Check Your Head, è uno di quei pezzi che non hanno bisogno di presentazioni: parte la prima nota e il pubblico sa già cosa fare. E infatti è andata così. Mark ha aperto con il suo giro di tastiere, poi il trio si è lanciato nel pezzo, saltando in aria a metà esecuzione come se stessero ancora girando il video originale.

Per chi non seguisse le vicende del trio di Brooklyn con attenzione maniacale, vale la pena ricordare chi sono i due ospiti. Money Mark è una figura centrale nella storia dei Beastie Boys: ha suonato su praticamente ogni loro disco dal 1992 al 2011, quello che i fan chiamano il periodo d’oro della band. Mix Master Mike, invece, è entrato nel gruppo nel 1998 ed è tuttora il DJ ufficiale, oltre che una leggenda vivente del turntablism.

Non è la prima volta che i tre si ritrovano insieme dopo la scomparsa di Adam Yauch nel 2012, ma ogni volta la cosa ha un peso diverso. Perché i Beastie Boys, si sa, non esistono più come band attiva. Eppure certe serate, certi pezzi, certi salti in aria continuano a dire il contrario.

Ma la domanda che molti fan si stanno facendo in queste ore, scorrendo i video della serata: dov’è Adam Horovitz aka AD-Rock? E soprattutto, ha smesso di fare musica?

La risposta breve è no, non ha smesso. Quella leggermente più lunga è che Ad-Rock ha semplicemente scelto una strada diversa, e decisamente più silenziosa, rispetto a quella del suo ex compagno di band. Come ha raccontato lui stesso in una recente intervista al New York Times, continua a fare musica praticamente ogni giorno, chiuso con il suo laptop, accumulando anni di materiale che però non ha mai sentito il bisogno di pubblicare. Alla domanda sul perché, ha risposto con un laconico: “Bella domanda” .

La verità è che il rapporto di Horovitz con l’idea di andare avanti da solo è complicato. In quella stessa intervista ha spiegato che il gruppo era “un trio che faceva tutto insieme”, e fare qualcosa individualmente gli sembra “strano”. Un concetto ribadito anche nel documentario Beastie Boys Story di Spike Jonze, dove dice una frase che vale la pena citare per intero: “Quando Adam è morto, abbiamo smesso di essere una band” .

Mike D, dal canto suo, ha raccontato di aver aspettato di essere davvero convinto del suo progetto solista prima di dirlo ad Ad-Rock, descrivendo quella conversazione come qualcosa di simile al comunicare a un vecchio compagno di essere in una nuova relazione. Horovitz, a quanto pare, l’ha presa bene: “È stato dolcissimo”, ha detto Mike D, aggiungendo che i due hanno anche scherzato, con Ad-Rock che gli ha confidato di essersi messo a suonare la batteria.

E proprio quella conversazione chiarisce perché Ad-Rock non è salito sul palco del Belasco: non c’è stato alcun gelo, alcuna rottura. Mike D ha spiegato che non ha mai nemmeno preso in considerazione l’idea di coinvolgerlo nel disco o nel tour, perché per entrambi sarebbe stato “strano”, e per lui era importante che Thank You – il debut album di Mike pubblicato a fine agosto – fosse inequivocabilmente un progetto suo.

Tornando a Ad-Rock, e accertato che non ha smesso di fare musica, ma ha scelto di non condividerla; possiamo aggiungere che si è dedicato ad altro: ha una parte nel prossimo film Netflix di Adam Sandler, Time Out , e ha inciso una cover di “Let Me Love You” di DJ Snake e Justin Bieber insieme alla moglie Kathleen Hanna, per una compilation benefica (leggi QUI). Insomma, è vivo, sta bene, e non ha nessuna intenzione di trasformare la memoria dei Beastie Boys in una reunion.



https://miked5d.com/

https://www.facebook.com/MikeD2016/

https://www.instagram.com/miked



Photo by Dan Lowe