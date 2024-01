La Merge Records, l’etichetta indipendente fondata da Mac McCaughan e Laura Ballance dei Superchunk, celebrerà quest’anno il suo 35° anniversario con un festival che si terrà dal 24 al 27 luglio a Carrboro, Carolina del Nord. Per celebrare la propria label i Superchunk pubblicano con un nuovo singolo 7″ in uscita il 26 gennaio contenente due canzoni, “Everybody Dies” (che potete ascoltare di seguito) e “As in a Blender“.

“Gli ultimi anni sono stati spesso percepiti come una valanga di perdite, a cominciare da Bowie e Prince e poi amplificate dalla pandemia e amplificate dai social media” afferma McCaughan . “Stiamo perdendo anche leggende delle generazioni più vecchie come Pharoah Sanders o Toots Hibbert o Kidd Jordan o Tina Turner e tanti musicisti che consideriamo colleghi e amici; persone con cui abbiamo fatto tournée, registrato e condiviso birre in tutto il mondo. Ovviamente significa che stiamo invecchiando, e anche se sappiamo fin da piccoli che sì, tutti muoiono, ciò non rende queste partenze meno scioccanti”.

I Superchunk, accompagnati in alcune tappe dai Fucked Up e dai NOT WONK, saranno in tour dal primo febbraio con live a San Diego, San Francisco, Los Angeles Sacramento, Portland, Seattle, Vancouver, e chiuderanno il mese con quattro concerti in Giappone.



https://www.mergerecords.com/artist/superchunk

https://twitter.com/superchunk

Everybody Dies by Superchunk