I Dandy Warhols annunciano il tredicesimo album dal titolo “Rockmaker“. Tornano a pubblicare nuovo materiale gli americani di Portland che tra alti e bassi non hanno mai smesso di produrre dischi e andare in tour. Da qualche giorno hanno condiviso il brano “Danzig With Myself” con Black Francis dei Pixies alla voce, primo singolo del nuovo album in uscita il prossimo 15 marzo per la label Sunset Blvd Records.

“A volte abbiamo un’idea molto precisa di ciò che vogliamo” – afferma la leader della band Courtney Taylor-Taylor. “Ma in genere ciò che vogliamo è quclosa che qualcun altro faccia e quindi dobbiamo farlo sa soli. Questo disco ha un suono molto specifico. Siccome non ci sono molti dischi chitarristici che ci piacciano lo abbiamo preso come impulso per realizzare Rockmaker“.

“ROCKMAKER” tracklist:

1. The Dooms Day Bells

2. Danzig With Myself (feat Black Francis)

3. Teutonic Wine

4. Summer Of Hate

5. I’d Like To Help You With Your Problem

6. The Cross

7. Root Of All Evil

8. Must’ve Always Been A Thing

9. Love Thyself

10. Real People

11. I will Never Stop Loving You