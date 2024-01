Esce l’8 Marzo su Matador Records il nuovo album di Kim Gordon intitolato “The Collective“. Ad anticipare il dell’ex bassista dei Sonic Youth è il singolo “Bye Bye” accompagnato dal videoclip formato da Clara Balzary. Il terzo album dal solista, arriva a distanza di due anni dal precedente mentre con il moniker Body/Head ne aveva pubblicato altri quattro tra il 2013 e il 2018.

Particolare non da poco è che il co-fondatore dei Sonic Youth per questo lavoro si è riunito con il produttore Justin Raisen che si è fatto affiancare alla co-produzione da Anthony Paul Lopez.



https://kimaltheagordon.com/

https://www.facebook.com/KimGordonOfficial

https://www.instagram.com/kimletgordon/



Questa la tracklist:

01 Bye Bye

02 The Candy House

03 I Don’t Miss My Mind

04 I’m a Man

05 Trophies

06 It’s Dark Inside

07 Psychedelic Orgasm

08 Tree House

09 Shelf Warmer

10 The Believers

11 Dream Dollar



Photo Credit: Owen Ela

The Collective by Kim Gordon