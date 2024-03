La post metal band di Chicago Pelican dopo cinque anni di silezio torna con nuovo materiale inedito e pubblica un singolo con due tracce: “Adrift” e “Tending the Embers”. I brani sono stati prodotti senza il chitarrista fondatore Laurent Schroeder-Lebec, che aveva lasciato la band nel 2012 per tornarci nel 2022.

I Pelican hanno registrato con l’ingegnere del suono Sanford Parker ed è in arrivo anche un nuovo album, i dettagli sono ancora da definire.

Queste due nuove tracce vengono presentate come “impetuose e imponenti” nelle quali emerge tutta la qualità musicale della band e il loro sound tipico del genere post-metal.



La band da quando si è riunita con il chitarrista fondatore Laurent Schroeder-Lebec nel 2022, ha suonato molto dal vivo a supporto delle ristampe discografiche, avvenute attraverso la label Thrill Jockey, dei primi tre album. Inoltre hanno anche registrato due cover, consigliamo di recuperare il brano Gasoline del gruppo post rock Karate, in occasione del 25° anniversario della label Numero Group. Così la band ha iniziato a scrivere nuovamente diventato chiaro che c’era abbastanza materiale per farne un album, ma intanto Schroeder-Lebec ha deciso di mollare nuovamente il gruppo.



Adrift / Tending the Embers by Pelican