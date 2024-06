I Coldplay pubblicheranno il 4 ottobre, tramite le etichette Parlophone/Atlantic, il loro decimo album intitolato Moon Music (Music of the Spheres Vol. II). La band ha lavorato al nuovo album con Max Martin, produttore dietro Music of the Spheres del 2021. Il primo singolo dell’LP è “feelslikeimfallinginlove” e uscirà venerdì 21 giugno insieme a un videoclip girato nell’Odeo di Erode Attico situato nell’Acropoli di Atene, in Grecia. Il videoclip, secondo fonti greche, è costato tre milioni di euro.



