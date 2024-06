Dopo l’album One Day – uscito per la Merge Records – lo scorso anno, i Fucked Up annunciano la pubblicazione di un ennesimo nuovo capitolo discografico. Il prossimo 9 agosto uscirà Another Day tramite la loro Fucked Up Records.

Fonti ufficiali parlano di un album breve registrato solo pochi mesi dopo One Day, e per questo motivo “le tematiche, dal punto di vista dei testi, rendono i due album collegati in un allineamento narrativo volutamente contestuale e piuttosto brillante” – ha dichiarato la band.

Il settimo album della hard-core punk band di Toronto è stato registrato e mixato da Alex Gamble e prodotto dal membro della band Mike Haliechuk, e presenta ospiti alla voce come Sam Bielanski, Pretty Matty, Charlie Manning Walker, Holden Abraham, D. Franklan e Danko Jones.

Il primo singolo estratto è “Stimming“, un classico anthem in stile Fucked Up che è accompagnato da un video di cui la band dice: “Nel realizzare il video per Stimming abbiamo cercato di rappresentare la trascendenza della musica dall’interno dei nostri corpi verso l’esterno fino all’azione fisica”. la banda spiega. “Lo stimming è un comportamento auto-calmante attraverso la ripetizione dei movimenti fisici specifici e finemente sintonizzati creano gioia e sono liberatori tanto da generare nuove idee”.



https://www.instagram.com/fuckedup/

https://fuckedup.bandcamp.com/album/another-day