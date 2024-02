Vent’anni fa, in un piccolo studio sul Fairfax Boulevard di Los Angeles, nasceva il quartetto indie Warpaint. Per segnare l’anniversario della loro formazione, la band pubblica un nuovo 7”, ‘Common Blue‘ b/w ‘Underneath’, fuori il 22 marzo 2024 su Rough Trade Records e un tour da headliner in West Coast.

Theresa Wayman (vocals, guitar), Emily Kokal (vocals, guitar), Jenny Lee Lindberg (bass, vocals) e Stella Mozgawa (drums) pubblicano il primo nuovo materiale inedito in due anni: “Ci fa sorridere pubblicarli in collaborazione con amici della Rough Trade”, dice la band, “Sembra un perfetto ritorno a dove tutto ha avuto inizio! Con questa nuova canzone chiudiamo un un ciclo della nostra vita e tutte le esperienze e le canzoni che abbiamo condiviso nel corso degli anni. È stato un viaggio incredibile che ci ha portato in giro per il mondo condividendo bei momenti con persone meravigliose. I nostri cuori sono pieni!”

Le Warpaint sono una delle band più acclamate del circuito indie rock, combinano psichedelia, post-punk, dream pop e altri elementi. Il loro EP di successo del 2008 Exquisite Corpse ha attirato l’attenzione della Rough Trade Records che ha firmato con la band e pubblicato il loro album di debutto acclamato dalla critica The Fool nel 2010. Quel disco è stato seguito dal loro album omonimo del 2014 e Heads Up nel 2016, entrambi anche su Rough Trade. I Warpaint hanno pubblicato il loro album più recente Radiate Like This nel 2022.



https://www.warpaintwarpaint.com/

https://www.instagram.com/warpaint/