Joan As Policewoman dal suo profilo IG ha annunciato il nuovo album raccontando ai fan il piacere che sta provando a lavorare e registrare con artisti e musicisti del calibro di Meshell Ndegeocello, Chris Bruce, Parker Kindred, Otto Hauser, Daniel Mintseris, Adam Sachs, Thomas Bartlett, Kaveh Rastegar, e Larry Goldings, preannunciando la caratura e la rilevanza delle collaborazioni di questo nuovo lavoro. Nelle prossime settimane si avranno maggiori dettagli circa questa nuova, imminente, pubblicazione che la porterà in giro per il mondo e presumibilmente suonerà il prossimo autunno anche in Italia.



Capelli scuri e selvaggi, concerti con gruppi punk locali, virtuosa del violino: Joan Wasser (questo il vero nome) si trasferisce a New York nel 1994, e suona tutti i generi: pop, haitiano, new classical e r&b, è diventata membro dell’ensemble di Anohni (ex Antony and the Johnsons) e ha registrato “I Am A Bird Now”. Nel 2002 nasce Joan As Police Woman, un omaggio al telefilm poliziesco degli anni ’70 di Angie Dickinson. Accompagna in tour Rufus Wainwright per i suoi album Want One e Want Two; il suo primo disco, Real Life, è valso alla band il premio “Best Rock and Pop Album” agli Independent Music Awards. Il suo secondo album, To Survive, è stato scelto come uno degli “Album dell’anno” dalla rivista Q.

A proposito dell’essere musicista, Joan ha detto: “La musica mi ha salvato la vita. Non è qualcosa che posso scegliere o meno, è semplicemente quello che è“. Joan dice di sì praticamente a tutti i progetti, e osserva: “Voglio solo fare musica tutto il tempo“. Questo ha portato a un elenco ampio e diversificato di co-collaboratori: Tony Allen, Damon Albarn, Lou Reed, Beck, Afel Bocoum, Meshell Ndegeocello, Toshi Reagon, David Sylvian, Benjamin Lazar Davis, Sparklehorse, Laurie Anderson, Sufjan Stevens, John Cale, Aldous Harding, Woodkid, Justin Vivian Bond, RZA, Norah Jones, Lau, Doveman, Rufus Wainwright e Daniel Johnston

https://joanaspolicewoman.com/

https://joanaspolicewoman.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/joanaspolicewoman

https://www.youtube.com/user/joanaspolicewoman