I canadesi Fucked Up non smettono di stupire e di ampliare i confini del proprio universo artistico. La band hardcore più ambiziosa e imprevedibile della scena mondiale ha appena annunciato il prossimo capitolo della loro saga zodiacale. Il nuovo album, intitolato Grass Can Move Stones Part 2: Year of the Monkey, vedrà la luce il prossimo 6 giugno via Hidden World, l’etichetta della band stessa.

Questo nuovo lavoro rappresenta la seconda puntata del gran finale di un progetto decennale. Dopo Year of the Goat, uscito lo scorso dicembre e primo di dieci episodi conclusivi, i Fucked Up tornano a immergersi nella loro epica personale, un mix di mitologia, introspezione e pura potenza sonora.

Grass Can Move Stones non è solo un disco, ma una vera e propria narrazione. La storia segue le avventure di Monkey e Good Goat, due giovani amici che intraprendono un viaggio di formazione e scoperta di sé. Lungo il cammino, incontreranno Dei, creature magiche e pericoli di ogni sorta, in un percorso che si ispira liberamente al capolavoro della letteratura cinese del XVI secolo, Il Viaggio in Occidente di Wu Cheng’en.

Ma la metafora non finisce qui. La trama del disco rispecchia anche la carriera dei Fucked Up stessi: una ricerca ventennale di una casa musicale, fatta di sperimentazioni, svolte stilistiche e un catalogo che negli ultimi venticinque anni ha attraversato generi e preconcetti con una coerenza caotica e geniale.

Alla voce tornano Damian Abraham, che presta la sua inconfondibile voce roca a Monkey, e Tuka Mohammed nei panni di Good Goat. Ma la lista degli ospiti è semplicemente stellare e abbraccia decenni di storia alternativa: troviamo John Brannon (Negative Approach, Laughing Hyenas), Carson McHone (The Outfit), Walter Schreifels (Quicksand, Gorilla Biscuits, Youth Of Today), Dan Bejar (Destroyer), Keith Morris (Circle Jerks, Off!), Jacob Bannon (Converge), Brandon Welchez (Crocodiles), Chris Colohon (Left For Dead, Cursed), Leigh Arthur (Extravision, Sissy) e Annie-Claude Deschênes (Duchess Says). Un parterre di ospiti che testimonia quanto la band sia un punto di riferimento e di connessione per tutta la scena underground.

Un Assaggio di Epica Moderna

Le prime due tracce dell’album sono già disponibili e, nell’arco di quasi un’ora di musica, offrono un’esperienza che trascende i generi. Come da copione per i Fucked Up, siamo di fronte a composizioni ambiziose, che mescolano hardcore, art-rock e sperimentazione, regalando payoff emotivi e sonori di rara intensità.

Nel frattempo, la band si prepara a portare questa nuova epica dal vivo con una serie di date tra Canada e Regno Unito nei prossimi mesi. Ecco tutte le tappe britanniche confermate:

22/03 – London , ON @ Palasad Social Bown

, ON @ Palasad Social Bown 28/03 – Liverpool , UK @ District

, UK @ District 29/03 – Glasgow , UK @ Mono

, UK @ Mono 30/03 – Bristol , UK @ Exchange

, UK @ Exchange 31/03 – Brighton , UK @ Green Door Store

, UK @ Green Door Store 01/04 – London , UK @ The Dome

, UK @ The Dome 02/04 – Norwich , UK @ Voodoo Daddy’s

, UK @ Voodoo Daddy’s 03/04 – Nottingham , UK @ Rock City Beta

, UK @ Rock City Beta 04/04 – Manchester, UK @ Manchester Punk Festival



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