I Doves sono ancora vivi e dopo la reunion live del 2019 e un album inedito nel 2020 hanno deciso di pubblicare il loro sesto album dal titolo Constellations For The Lonely. Jimi Goodwin, Andy e Jez Williams, che sono i membri della formazione originale, rilasceranno sul mercato il nuovo album il 14 febbraio tramite la EMI North.

Il gruppo informa che ha iniziato a lavorare al disco poco dopo l’uscita di The Universal Want del 2020, scrivendo e registrando in isolamento con il collaboratore di lunga data Dan Austin.

Il primo singolo condiviso è “Renegade“, tipico bran Doves-sound. “Guardando la vita di tutti negli ultimi anni, e considerando le notizie del momento, ‘Renegade’ risulta molto introspettivo”, dice Andy. “Volevamo creare un’atmosfera distopica, pensando alla stessa Manchester nel prossimo secolo o giù di lì. Una cosa totalmente immaginaria… Blade Runner è ambientato nella nostra città natale”.



