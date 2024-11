I Big’n sono uno dei gruppi più iconici del circuito noise rock formatosi a Chicago nel 1990 dando vita a un nuovo suono successivamente denominato math rock e appunto noise di matrice shellachiana. La band ha da poco pubblicato End Comes Too Soon (via Computer Students), il loro terzo album – e il primo di inediti in 28 anni. La formazione comprende il cantante William Akins, il chitarrista Todd Johnson, il bassista Fred Popolo e il batterista Brian Wnukowski.

Dopo aver pubblicato un album di debutto nel 1994 dal titolo Cuttthroat (per la berlinese Gasoline Boost Records) seguì un split diviso con gli Shellac nel 1995, seguito dal loro secondo e fondamentale lavoro Discipline Through Sound nel 1996 suscito u Gasoline Boost Records/Skingraft Records. La band rimase inattiva per alcuni anni ma tornarono nel 2010 con una compilation di singoli e un EP, e da allora hanno pubblicato due dischi: The EP Knife of Sin nel 2018 e DTS 25, una ristampa estesa del loro secondo album nel 2022. Entrambi sono stati registrati dal compianto Steve Albini. Il titolo del nuovo album End Comes Too Soon deriva da una parte di un testo e non è correlato ad Albini; tuttavia, l’album è diventato una lettera d’amore indiretta all’uomo e alla sua eredità.

End Comes Too Soon è disponibile in più formati: un’edizione standard, un’edizione deluxe in confezione di alluminio con un enorme poster fronte-retro e in formato digitale.

