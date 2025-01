S’intitola ‘Moonlight Concessions’ il nuovo album dei Throwing Muses di Kristin Hersch. L’undicesimo album del gruppo di Newpoert, l’ultimo risale a 4 anni fa ed era intitolato Sun Racket, uscirà il 14 Marzo per la label Fire Records. Lo pre-annunciammo alcuni mesi fa qui

‘Moonlight Concessions’ è il sintomo dell’ottimo stato di salute dei Throwing Muses, band di culto della scena indie-rock americana e tra i massimi esponenti del sound della 4AD tra gli anni ’80 e ’90.

Il power trio oggi è formato da Kristin Hersch, David Narcizo e Bernard Georges, che hanno pensato di includere nel nuovo album anche il brano ‘Drugstore Drastic’, pubblicato a Novembre come standalone single.

I Throwing Muses suoneranno in data unica italiana il 4 Giugno alla Santeria Toscana di Milano.



https://throwingmuses.com

https://www.instagram.com/throwingmusesofficial/

https://www.facebook.com/throwingmusesofficial/