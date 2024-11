Lo storico gruppo alt-rock Throwing Muses torna a pubblicare nuovo materiale dopo la reunion e la pubblicazione avvenuta nel 2020 dal titolo Sun Racket. La band di Newport, Rhode Island, fondata e guidata da Kristin Hersh (nella foto) e Tanya Donelly, poi nelle Belly e al fianco di Kim Deal nei The Breeders, ha pubblicato in questi giorni l’inedito “Drugstore Drastic“. Il brano ha un suono acustico ma ha il suono caratteristico della band, leggermente sinistro e con archi.

“La maggior parte di questa canzone viene da un marciapiede di New Orleans“, afferma Kristin Hersh. “Una conversazione ascoltata tra una persona sobria e una non sobria, mentre ci dirigevamo tutti verso The Cool Tree, un punto d’incontro dei quartieri alti con un cast mutevole di personaggi, uccelli esotici e strani rami contorti, simili a viticci, che si estendono lungo il terreno.”

Per ora non si sa se la pubblicazione di questa traccia sia legata ad un nuovo album ma è certo che i Throwing Muses faranno un tour primaverile nel Regno Unito e Europa. Dal 12 maggio fino al 5 giugno suoneranno a Oslo, Copenhagen, Berlino, Colonia, Norwich, Leeds, Glasgow, Cork, Galway, Dublino, Newcastle, Manchester, Derbyshire, Bristol, Londra, Hastings, Brighton, Bruges, Parigi, Vienna, Monaco, Marsiglia con tappa il 4 giugno 2025 a Milano presso Santeria Toscana.



