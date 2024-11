I Pogues tornano a suonare dal vivo nonostante l’ingombrante assenza di Shane MacGowan morto nel 2023. La band irlandese ha annunciato il loro primo tour dopo la morte del cantante, del resto era dal 2014 che non andavano in tour. L’occasione è per celebrare il 40° anniversario del secondo album del 1985 Rum Sodomy & the Lash. Il giro di concerti avverrà fondamentalmente a maggio 2025 solo nel Regno Unito con tappe a Leeds, Londra, Glasgow, Manchester e altro ancora. Già è possibile acquistare i biglietti in prevendita.

Al tour parteciperannoi i membri originali Spider Stacy, James Fearnley e Jem Finer, insieme a ospiti speciali non annunciati al momento. Il batterista di lunga data Andrew Ranken salterà il tour per problemi di salute.

Prima di questo tour, Spider Stacy ha curato un evento per il 40° anniversario dell’album di debutto dei Pogues del 1984 Red Roses for Me che si terrà a Dublino il 17 dicembre con James Fearnley, Jem Finer e membri di Fontaines D.C., Lankum, The Bad Seeds, Goat Girl, Brigid Mae Power e altri. Qui info https://3arena.ie/events/the-pogues



