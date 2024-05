Gli Animal Collective si accingono a celebrare, con una ristampa in vinile colorato, il 20° anniversario del loro seminale album “Sung Tongs“, il quinto della loro discografia. La experimental pop band di Baltimora, inoltre, pubblicherà anche Sung Tongs Live at the Theatre at Ace Hotel, una registrazione dal vivo che Panda Bear e Avey Tare hanno eseguito dal vivo nel 2018. Entrambi i dischi usciranno il prossimo il 4 ottobre tramite la label Domino. Di seguito potete ascoltare la traccia dal vivo “Kids on Holiday“.

L’album più recente degli A.C. è, Isn’t It Now?, il dodicesimo uscito nel 2023. Nello stesso anno, la band ha pubblicato una versione rimasterizzata del loro album del 2000 Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanish.



