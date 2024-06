Il fondamentale album di Aphex Twin Selected Ambient Works Volume II (Expanded Edition) uscirà il 4 ottobre 2024 in cinque nuovi formati. Ci sarà anche spazio per la traccia n. 19, precedentemente uscita solo in vinile, insieme ad altre due tracce, pubblicate per la prima volta su formati fisici. Le uscite saranno divise in: 4LP Box, 4LP Standard, 3CD, 2 CS più ovviamente la versione Digital.

Selected Ambient Works Volume II è stato originariamente pubblicato 30 anni fa nel 1994 dalla Warp Records, quando il dj e producer inglese Richard D. James aveva poco più di vent’anni.

https://aphextwin.warp.net/

https://www.facebook.com/aphextwinafx

Ph. credits: Sam Robinson