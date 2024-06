Il chitarrista Ed Kuepper e il batterista Ivor Hay, fondatori degli australiani The Saints, hanno chiesto al cantante Mark Arm dei Mudhoney, il bassista Peter Oxley dei Sunnyboys Fan Club e l’ex chitarrista dei The Birthday Party e Bad Seeds Mick Harvey, di entrare a far parte della band per una reunion live di un nuovo tour e suonare i primi tre album dello storico gruppo: (I’m) Stranded (1977), Eternally Yours (1978) e Prehistoric Sounds (1978)(1978).

“I primi tre album dei Saints sono tra i migliori dischi mai realizzati. Fanno parte della mia vita da quando li ho incontrati all’inizio degli anni ’80. La loro influenza incombe molto nel mondo dei Mudhoney. Sono entusiasta, sbalordito e onorato di poter partecipare a questo Rock ‘n’ Roll Reality Camp” racconta Mark Arm.

Il tour australiano di sei date coincide con la pubblicazione di un cofanetto deluxe in vinile di 4LP pubblicato dall’etichetta indipendente statunitense In The Red Recordings con (I’m) Stranded rimasterizzato per vinile per la prima volta in oltre 40 anni, insieme a tutti gli altre demos in studio, esibizioni dal vivo dal 1976 al 1977, incluso il mix originale inedito dell’album del 1976.

Il trio originale si è riunito solo due volte come Saints dal 1978: un live unico a Brisbane nel 2007, seguito da un tour nazionale all’inizio del 2009 per il festival All Tomorrow’s Parties, durante il quale le vecchie tensioni sono riemerse.

“È stato un processo estenuante ma emozionante essere coinvolti nella creazione di questo cofanetto. Ci sono voluti 51 anni di lavoro e forse è risultato anche migliore di quanto mi aspettassi. È di gran lunga la più ampia valutazione della band, sia dal punto di vista dell’ascolto che visivamente, questo è mai stato reso disponibile e, si spera, riveli alcune cose che la gente potrebbe non sapere sulla band.” racconta Ed Kuepper.

https://saintsmusic.com/

https://www.facebook.com/TheSaintsOfficial/

https://thesaintsmusic.bandcamp.com/