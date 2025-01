E’ stata annunciata la reunion live per questo 2025 da parte della seminale band post rock-math rock e Midwest emo punk di Buffalo Grove Cap’n Jazz che ristampa e pubblica l’unico album mai distribuito. “Burritos, Inspiration Point, Fork Balloon Sports, Cards in the Spokes, Automatic Biographies, Kites, Kung Fu, Trophies, Banana Peels We’ve Slipped On, and Egg Shells We’ve Tippy Toed Over” (meglio conosciuto come Shmap’n Shmazz) venne pubblicato nel ’95 dalla label Man With Gun Records ed oggi è rimasterizzato, dai nastri originali, e messo on line in streaming sulle principali piattaforme digitali dalla Polyvinyl records. Il gruppo, oggi formato da Tim Kinsella, Mike Kinsella, Nate Kinsella, Sam Zurick e Victor Villareal, tornerà ad esibirsi dal vivo e lo farà anche in occasione del prossimo Primavera Sound di Barcellona e Porto.

L’importanza di questa band la possiamo determinare dal fatto che dalle sue ceneri sono poi nate band importanti come gli American Football, Joan of Arc, Owls e The Promise Ring.



https://www.capnjazz.band/

https://www.facebook.com/capnjazz

https://www.instagram.com/capnjazzofficial/